Migranti: Leu, governo spieghi intervento Guardia costiera su Aquarius

Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere dal governo italiano in base a quali precise norme ed a quali presupposti abbia ordinato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto –Guardia costiera l’interruzione delle operazioni di soccorso che si stavano effettuando per mezzo dell’Aquarius in attuazione delle norme di diritto internazionale. Inoltre vogliamo sapere quale è stata la spesa complessiva dell’operazione militare per scortare l’Aquarius fino al porto di Valencia in Spagna”. Lo chiedono i deputati di Liberi e uguali Erasmo Palazzotto e Rossella Muroni in un’interrogazione parlamentare.