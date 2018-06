Migranti: Macron, con Papa parlato di fenomeno, non di politica italiana

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Questa mattina con il Papa si è parlato del fenomeno legato ai migranti ma non abbiamo parlato specificatamente della politica italiana né sul tema dei migranti né su un altro tema”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa al termine della sua visita in Vaticano. “Con il Papa Francesco – rileva- non abbiamo commentato tale o tale Paese. Abbiamo avuto uno scambio libero sul tema dei migranti e sulle cause profonde del fenomeno e sul come rispondere a questo fenomeno in modo umano”.