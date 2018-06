Venezia: M5S, cittadini possano esprimersi con referendum su divisione da Mestre

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “I cittadini di Venezia hanno tutto il diritto di scegliere il proprio futuro, non possono essere i palazzi romani e la burocrazia a decidere per un tema importante come il referendum per la divisione fra Mestre e Venezia. La parola spetta ai tanti cittadini che, da troppo tempo ormai, attendono di esprimere il loro orientamento attraverso uno strumento di democrazia diretta”. Lo sottolinea, in una nota il M5S, alla notizia che la Presidenza del Consiglio ha presentato un controricorso al Tar del Veneto a supporto del Comune di Venezia, a sua volta era già ricorso al Tar contro la possibilità di far svolgere un referendum tra i cittadini per la divisione di Venezia da Mestre, indetto dalla Regione Veneto per il prossimo 30 settembre.

“Questo è solo un primo, importante risultato tra le tante sfide che il Governo del cambiamento dovrà affrontare sui temi delle autonomie e della tutela degli interessi regionali e territoriali: riaffermare la partecipazione popolare in tutte le sue forme è fondamentale”, conclude il M5S Veneto.