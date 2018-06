Migranti: nave cargo in rada a Pozzallo, chiesta evacuazione per donna incinta

Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, per portare a terra una donna all’ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamente dalla nave e la donna dovrebbe essere trasferita all’ospedale di Modica (Ragusa).

La Alexander Maersk, che batte bandiera danese, attende ancora di sapere in quale porto poter sbarcare. “E’ di fronte a noi, a soli cinque miglia – racconta all’Adnkronos il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – Siamo pronti ad accoglierli qualora ricevessimo l’autorizzazione per lo sbarco”. La Maersk, che non è attrezzata per il salvataggio delle persone in mare, sarebbe anche stata rifornita di viveri e beni di prima necessità. I 113 migranti che si trovano a bordo sono stati salvati dalla nave Lifeline che da tre giorni è nel Mediterraneo in attesa di sapere dove poter attraccare.