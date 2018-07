Migranti: Orlando, Salvini tenta di intimidire magistrati

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il procuratore di Torino spiega che c’è una norma derivante dai trattati internazionali che impedisce di chiudere i porti alle persone che necessitano di soccorso.Il ministro degli interni lo invita a candidarsi alle elezioni. Non funziona così. Almeno nei paesi dove vige lo stato di diritto”. Lo scrive Andrea Orlando del Pd su Facebook dopo il tweet di Matteo Salvini sulle dichiarazioni di Armando Spataro.

“Alle elezioni si è candidato Salvini e malauguratamente le ha vinte. O smentisce Spataro in punto di diritto dicendo che quella norma non esiste o la cambia. Ma penso che Salvini lo sappia e tenti di intimidire i magistrati. Per fortuna la nostra Costituzione prevede una rigida separazione dei poteri”, conclude.

