Parlamento: ancora no accordo su commissioni garanzia, domani capigruppo

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Ancora niente da fare sulle presidenze di Copasir e Vigilanza Rai. Non c’è accordo tra maggioranza e opposizione ed è saltato il termine, fissato per oggi alle 18, per presentare i nomi dei membri dei due organismi. Il Pd ha deciso di “non provvedere alla comunicazione dei nomi”, spiega il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, in accordo con il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, “fino al momento in cui non vi sarà certezza del rispetto minimo del ruolo di garanzia delle opposizioni”.

Una decisione maturata nel pomeriggio. “Noi eravamo pronti a presentare i nomi dei membri anche in assenza di un accordo ma poi abbiamo saputo che al Senato Lega, Forza Italia e Fdi erano intenzionati a chiedere alla presidente Casellati di posticipare la data fissata per la comunicazione dei nomi”. Una ‘compatezza’, viene sottolineato in ambienti dem, che desta perplessità. “Non vorremmo fossero in corso strani giochetti tra Lega e forze di opposizione come Fi e Fdi”.

Domani se ne tornerà a discutere in conferenza dei capigruppi convocata alle 13 al Senato e alle 14 alla Camera.

