Migranti: Polverini, maggioranza teme voto e rinvia

Roma, 18 dic. (AdnKronos) – “La maggioranza ha paura del voto sul Global Compact e presenta una mozione che non fa altro che rinviare la decisione. Fragilità e incompetenza rischiano di essere un mix deleterio per questo governo, che tra questioni di fiducia e rinvii di voti, dimostra giorno dopo giorno di avere paura della loro stessa ombra”. Lo dichiara Renata Polverini di Forza Italia.

“Salvini rinsavisca, non stia al gioco dei 5Stelle, così rischia di perdersi o di rimanere ingabbiato in un esecutivo sempre sull’orlo di una crisi di nervi”, conclude.