Ponte Morandi: Cimolai, ricostruzione a Salini Impregilo- Fincantieri, no ricorso

Roma, 18 dic. (AdnKronos) – La società Cimolai è stata informata ieri dal Commissario Straordinario, Marco Bucci, che i lavori per la ricostruzione del ponte sul Polcevera verranno affidati alla cordata Salini Impregilo – Fincantieri. A darne notizia è la società in una nota. “La società Cimolai S.p.A., per puro spirito di servizio al Paese e per non ostacolare la ricostruzione tale da aprire al traffico l’infrastruttura entro natale 2019, non ha intenzione di presentare ricorso”, annuncia la società.