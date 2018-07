Migranti: possibile faccia a faccia Salvini-ministro Interno francese

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Possibile faccia a faccia, prima del vertice sui migranti dei ministri dell’Interno dell’Ue in agenda l’11 e il 12 luglio a Innsbruck, tra Matteo Salvini e il responsabile dell’Interno francese Gerard Collomb. Nel vertice di oggi a Palazzo Chigi -presenti, oltre a Salvini e il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria- sarebbe stata presa in considerazione la richiesta del responsabile dell’interno francese di un confronto con Salvini prima dell’inizio dell’atteso vertice di Innsbruck.

Intanto, in vista della due giorni a Innsbruck, è stato confermato l’incontro bilaterale con il ministro dell’Interno tedesco per l’11 luglio e per il 12 quello trilaterale con i ministri tedesco e austriaco prima dell’inizio del vertice.

