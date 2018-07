Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Con il premier Giuseppe Conte la linea sui migranti è “assolutamente comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck.

Correlati