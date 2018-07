Migranti: Salvini, con me al Viminale 21mila sbarchi in meno

Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Da che sono ministro dell’Interno, grazie al lavoro di persone di assoluto spessore e alla linea della fermezza, sono sbarcati 21mila immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Così il responsabile del Viminale Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck.

“Non mi accontento – aggiunge – voglio fare ancora meglio perché meno sbarchi significa meno morti, voglio arrivare lentamente a ridurre le presenze nelle caserme, negli alberghi, negli agriturismo in mezza Italia”.

