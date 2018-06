Migranti: sindaco Vicenza, benvenuto chi rispetta principi, diritti e doveri Costituzione

Vicenza, 20 giu. (AdnKronos) – “Chi viene in Italia, rispetta le nostre regole, sposa i nostri principi e le nostre tradizioni, è benvenuto. Queste persone hanno giurato sulla Costituzione Italiana: sono certo che ne rispetteranno i principi, i diritti e i doveri e auspico che possano vivere serenamente nel nostro Paese. Del resto, come ho detto loro, il nostro obiettivo è promuovere l’integrazione di chi, avendone i requisiti, ha deciso di entrare a far parte della grande famiglia italiana e vicentina”. Questo il commento del neosindaco di Vicenza, Francesco Rucco alla cerimonia svoltasi stamane a Palazzo Trissino per il conferimento della cittadinanza italiana a nove persone straniere residenti in città.

Da febbraio, infatti, come deciso dal consiglio comunale, tale momento non è più un mero passaggio formale, ma è diventato una cerimonia pubblica a cui, questa mattina, ha presenziato il sindaco. Alla sua presenza i nove nuovi cittadini maggiorenni hanno prestato giuramento sulla Costituzione Italiana con questa formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

I nuovi cittadini italiani sono quattro uomini (un serbo, un macedone, un tunisino e un filippino) e cinque donne (una rumena, una moldava, una serba, una domenicana e una del Burkina Faso) maggiorenni, a cui si aggiungono cinque minorenni che acquisiscono di diritto la cittadinanza del genitore.