Turismo sempre più green, italiani più attenti all’ambiente

Roma, 20 giu. – (AdnKronos) – “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”. E’ questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Univerde, insieme al Touring Club Italiano e Ipr Marketing in programma il 26 giugno alle 11 a Roma (piazza Santa Apostoli 62/65). L’evento, durante il quale verrà anticipato qualche dato dell’ottavo rapporto sul turismo sostenibile realizzato da Ipr Marketing e che sarà presentato a settembre, è organizzato in occasione del decennale della Fondazione Univerde.

Il turismo, afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, “sta crescendo anche grazie alle circostanze geopolitiche e internazionali. Dobbiamo però assolutamente utilizzare questo momento per diffondere il turismo anche nei piccoli centri e nelle aree interne e migliorare tutto il nostro settore formativo”. In particolare, secondo il presidente della Fondazione Universe, occorre “potenziare gli istituti alberghieri e i corsi universitari fino ad arrivare ad una grande scuola di management e ospitalità perché è paradossale che ancora oggi molti italiani siano costretti ad andare in svizzera per la formazione”.

E’ necessario, dunque, “investire su programmazione e formazione tutto all’insegna della sostenibilità che dal 2017 è diventata la sfida delle nazioni unite nel settore turismo” conclude Pecoraro Scanio. Al convegno, oltre al presidente della Fondazione Univerde, interverranno: Franco Iseppi, presidente Touring Club italiano, Antonio Noto, direttore Ipr Marketing, Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit, Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario Federalberghi e Marina Faccioli, presidente corso di laurea ‘Progest’ dell’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’.

La sensibilità dei turisti italiani è sicuramente in crescita., nel 2017 ben il 76% degli intervistati ha già sentito parlare di turismo sostenibile, un bel risultato considerato che nel 2011, invece, la percentuale si fermava al 63%. E ha sentito parlare di ecoturismo il 62%, contro il 47% del 2011. Ma non solo. Nel pianificare un soggiorno turistico, più di un italiano su due si pone il problema di fare scelte che non danneggino l’ambiente ma c’è anche chi (45%) dichiara disposto a spendere anche un 10-20% in più a fronte di garanzie di sostenibilità.