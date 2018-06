Migranti: Toninelli, se Lifeline in sue acque, Malta dovrà aprire porti

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Non abbiamo ancora la certezza” che la nave ong Lifeline “sia in acque maltesi. Ma, se è così, la responsabilità dell’apertura di un porto per la messa in sicurezza e salvataggio sarà sicuramente a carico di Malta”. Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, parlando a margine del contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione Lazio.

“Da cittadino, prima ancora che da ministro, dico che Malta non può evitare di assumersi una responsabilità che è prima di tutto umanitaria. Stiamo seguendo con la massima attenzione e preoccupazione perché la nave non ha le caratteristiche tecniche per il trasporto di così tante persone”, ha sottolineato Toninelli.