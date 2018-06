Pavia: nasconde tre etti di hashish nel garage di casa, arrestato

Milano, 22 giu. (AdnKronos) – Nascondeva droga nel garage di casa. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Pavia.

Durante un servizio di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo, residente in una via del centro storico della città, era in possesso di un considerevole quantitativo di marijuana. Così hanno deciso di seguirlo e sottoporlo a un controllo.

Dagli accertamenti è emerso che in un garage di sua proprietà nascondeva un borsone all’interno del quale erano custoditi tre sacchi di cellophane contenenti infiorescenze dalle caratteristiche organolettiche della marijuana. Su un tavolo, inoltre, sono stati trovati un bilancino elettronico e due sacchetti contenenti rispettivamente dieci bustine di diverse dimensioni, oltre a 400 euro in contanti, risultati frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e la droga, pari a circa 290 grammi di hashish, è stata sequestrata.