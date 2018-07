Milano: accoltellato Niccolò Bettarini, indagine per tentato omicidio

Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Si indaga per tentato omicidio per l’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato all’alba – la telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 5 – fuori dal locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il 19enne ha trascorso in compagnia di un gruppo di amici, con loro anche alcune ragazze, la serata nel noto locale, ma una volta uscito sarebbe stato circondato da più persone e colpito, alcune volte, con un coltello. Un’arma che non è stata trovata dalla polizia che indaga sul caso.

“Erano degli animali” racconta uno degli amici e testimoni sentito in questura. Le sue parole e la visione di foto di possibili sospetti potrebbero far luce su un’indagine che ha pochi elementi certi, a partire dalla miccia che ha scatenato l’aggressione. Da quanto trapela tutto sarebbe avvenuto all’esterno del locale. Appena possibile sarà sentito in ospedale anche la vittima: non è in pericolo di vita, le coltellate – manca ancora il referto per poter accertarne il numero esatto – sulla parte superiore del corpo non avrebbero colpito organi vitali.

Niccolò, è il primo figlio dell’ex coppia Ventura-Bettarini, prima ha tentato la strada del calcio andando a studiare e ad allenarsi in Inghilterra, ma di recente si è avvicinato al mondo dello spettacolo.