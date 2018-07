Milano: Niccolò accoltellato più volte, non è in pericolo di vita

Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, è stato accoltellato più volte alle braccia, o meglio “nella parte alta del corpo”, ma sul numero di coltellate gli uomini della Squadra Mobile non si sbilanciano: “E’ preferibile dire alcune piuttosto che nove o sette, visto non abbiamo ancora il referto” dell’ospedale Niguarda, dove il 19enne è stato accompagnato dopo l’aggressione davanti al locale Old Fashion di Milano.

Il giovane non è in pericolo di vita: nessuno dei fendenti ha colpito organi vitali. Quando è stato soccorso fuori dal locale era cosciente. Presto gli uomini della polizia lo ascolteranno per capire i dettagli dell’aggressione.