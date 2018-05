Milano: al via ‘Insieme senza muri’, 35 giorni di eventi per la socialità (3)

(AdnKronos) – Dopo la giornata iniziale, il programma prevede oltre cinquanta iniziative organizzate da cittadini e associazioni: incontri di testimonianza delle voci dei protagonisti dell’Italia senza muri e di approfondimento di buone pratiche in collaborazione con enti del terzo settore e stakeholders nazionali ed internazionali, passando per performance teatrali e altri eventi diffusi in città.

Il palinsesto è in continuo aggiornamento e chiunque, associazioni o singoli cittadini, può proporre un evento in modo che venga inserito nel programma compilando l’apposito modulo sul sito www.insiemesenzamuri.it e inviandolo a info@insiemesenzamuri.it. In alternativa, si può mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo contribuendo a una iniziativa come volontario. Per farlo basta inviare una mail all’indirizzo volontari@insiemesenzamuri.it.