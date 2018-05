Milano: al via ‘Insieme senza muri’, 35 giorni di eventi per la socialità

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna ‘Insieme senza muri’ che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza centomila persone, si rinnova nel 2018 e mette in campo un palinsesto che si svilupperà nell’arco di oltre un mese.

Il comitato ‘Insieme senza muri’, una rete fatta da cittadini e volontari che si occupa di sostenere iniziative d’interesse sociale al fine di creare una cultura dell’accoglienza e della convivenza rispettosa, ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Milano, una serie di iniziative che vogliono essere occasioni di integrazione, ma soprattutto di socialità e incontro: “‘Milano senza Muri – spiega l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino – sarà un grande festival dell’incontro, una straordinaria occasione per non farsi incantare dalle sirene del rancore. Coinvolgeremo la città e i milanesi, di nascita e di adozione, in questa festa lunga oltre un mese all’insegna della socialità”.

Si parte il 20 maggio con l’apertura di Casa Chiaravalle, il bene confiscato alla mafia più grande della Lombardia che ospiterà donne, straniere e italiane, in uscita da percorsi di contrasto alla violenza o che vivono un disagio abitativo per cercare di dare loro una vita migliore di quella che hanno vissuto fino ad ora.