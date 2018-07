Milano: Comune lancia appello ai mecenati in favore persone svantaggiate (2)

(AdnKronos) – Il primo evento di una serie di iniziative legate alla musica, all’arte e alla cultura che si terranno durante il triennio, sarà il 23 novembre con il concerto della cantante Giorgia che si esibirà insieme all’orchestra Roma Sinfonietta fondendo la musica sinfonica con il genere pop.

Per l’evento c’è la disponibilità del Duomo ad ospitarlo trasformando la cattedrale e luogo simbolo di Milano in un palcoscenico d’eccezione con l’obiettivo di raccogliere un milione di euro. “Voglio esprimere la mia gratitudine per il privilegio di far parte di questo progetto destinato al bene di chi ha più bisogno”, commenta Giorgia. L’iniziativa “mi consentirà, con un organico di incredibili musicisti, di fare musica in uno dei luoghi sacri più belli del nostro Paese in questa città che già tanto mi ha dato e a cui, con grande affetto, voglio restituire un po’ di quel che posso attraverso la musica che sempre ci salva nei tempi difficili”.

Le donazioni convergeranno su un conto corrente dedicato dell’Associazione e andranno a finanziare tre progetti all’anno che saranno individuati da un comitato dei Garanti sulla base di una lista di priorità indicate dal Comune di Milano e dalla Caritas Ambrosiana. L’utilizzo dei fondi erogati ai progetti selezionati verrà monitorato e documentato da un’apposita società di revisione, secondo il principio della massima trasparenza.