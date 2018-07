Sicurezza: Toti, Genova parteciperà a sperimentazione taser (2)

(AdnKronos) – Il governatore conferma che anche la città di Genova verrà aggiunta al gruppo delle 11 città italiane coinvolte nella sperimentazione del taser.

Dopo l’annuncio di ieri del via alla sperimentazione, che convolgerà Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi, in una nota due parlamentari liguri di FI Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco avevano scritto al ministro dell’Interno Salvini per chiedere di non escludere Genova dalla fase sperimentale. Proprio nel capoluogo ligure, durante la sua ultima visita, Salvini aveva annunciato il via alla sperimentazione delle pistole elettriche, dopo il caso avvenuto a Sestri Ponente nel quale un 20enne era rimasto ucciso durante un intervento della polizia dopo aver aggredito a coltellate un agente intervenuto per un tso sul ragazzo. Il collega per difendere il poliziotto ferito aveva fatto fuoco, uccidendo il giovane. Al momento il taser verrà fornito a Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza.