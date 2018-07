Milano: controlli polfer, in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni (2)

(AdnKronos) – Sempre nella stazione di Milano Lambrate è stata arrestata una 22enne di origine bosniaca per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti l’hanno individuata dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza a bordo di un treno regionale di una persona violenta. Una volta intervenuti, sono stati aggrediti a loro volta, ma sono riusciti a immobilizzarla e arrestarla.

Sempre per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, gli uomini del posto polfer di Milano Porta Garibaldi hanno denunciato a piede libero un 31enne marocchino che lo scorso mercoledì sera, in preda a uno stato di agitazione, aveva azionato le leve di emergenza del treno Bovisa-Lodi, procurandone la frenata automatica. Nello stesso luogo e per lo stesso reato resistenza a pubblico ufficiale sono stati arrestati anche due giovani italiani di 20 anni. Dapprima hanno aggredito con calci e pugni un viaggiatore per sottrargli il cellulare, quindi hanno aggredito l’uomo delle pulizie che era intervenuto in soccorso alla vittima. Intervenuti gli agenti, sono scattate le manette.

A Lecco, infine, la polizia ferroviaria ha identificato e denunciato a piede libero per aggressione un 25enne senegalese responsabile di una duplice aggressione, a calci e pugni, di un capotreno e di una guardia giurata ‘colpevoli’ di aver redarguito lui e altri connazionali che ostacolavano la chiusura delle porte. L’uomo ha abbandonato il treno dandosi alla fuga, ma gli agenti, attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza, sono riusciti a identificarlo e a bloccarlo pochi giorni dopo all’interno della stazione.

