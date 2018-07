Milano: controlli polfer, in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni

Milano, 9 lug. (AdnKronos) – E’ di sette arresti, due denunce e 37 contravvenzioni il bilancio di una settimana di controlli effettuati la scorsa settimana dalla polfer di Milano. In tutto sono state identificate 1775 persone, delle quali 598 straniere di cui 10 irregolari.

Il primo episodio si è verificato alla stazione Milano Centrale, dove una giovane di origine bosniaca, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione, è stata notata aggirarsi tra i turisti con fare sospetto. Sottoposta a controllo, è stata identificata e arrestata. Altri due arresti sempre a Milano Centrale: il primo riguarda un 30enne di origine algerina, accusato di tentato furto aggravato. L’uomo aveva appena sottratto la valigia a un viaggiatore e stava per darsi alla fuga, quando tre agenti in borghese lo hanno bloccato e arrestato. L’altro episodio riguarda invece un 40enne italiano, intercettato mentre discuteva animatamente con un altra persona. Alla vista degli agenti ha tentato di nascondere una dose di droga nel pugno, ma è stato scoperto. Addosso gli è stata trovata ulteriore quantità di eroina, nascosta nelle tasche.

A finire in manette anche una 43enne italiana, arrestata dagli uomini della polfer di Milano Lambrate per furto aggravato. La donna ha portato via un trolley da un treno fermo in stazione, ma è stata notata da un passeggero che ha avvertito gli agenti consentendo loro di arrestarla e di restituire la refurtiva alla legittima proprietaria.

