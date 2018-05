Milano: furti sui tappeti mobili stazione Centrale, arrestate quattro donne

Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Borseggiavano turisti e viaggiatori bloccando il tappeto mobile della Stazione Centrale di Milano. Il trucco non è sfuggito alla polizia: ieri, quattro ragazze – tre bosniache e una croata – tra i venti e i trent’anni, sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso dagli uomini in borghese della Polizia Ferroviaria in servizio alla Centrale, che hanno assistito alla scena.

Tre delle quattro si erano accodate alla vittima designata in salita sul tappeto mobile, mentre la quarta ha schiacciato il pulsante di arresto di emergenza per bloccare il tappeto. Approfittando degli attimi di confusione, le tre donne hanno infilato le mani nella borsa della donna, sottraendole il portafogli. Gli agenti le hanno bloccate e arrestate: hanno tutte e quattro precedenti penali per reati contro il patrimonio