Salone Nautico da generalista a multispecialista

Genova, 16 mag. (Adnkronos) – “Il Salone passa da essere generalista a essere multispecialista, e questo è diventato lo slogan. Ci sarà un percorso che continua per quello che riguarda l’immagine dell’esposizione. Abbiamo detto che la Piazza del Vento non rimarrà sola, ci sarà la Piazza del Sole, dalla quale ci sarà una visione a 360 gradi e si potrà ammirare da Portofino al Salone. Abbiamo voluto continuare questo percorso”. Lo ha spiegato oggi la presidente di Ucina-Confindustria nautica Carla Demaria a margine della presentazione del 58esimo Salone Nautico di Genova che si terrà dal 20 al 25 settembre.

Illustrando le novità Demaria ha sottolineato: “Aver ottimizzato il layout permette anche di ottimizzare i servizi, sarà più facile percorrere il Salone e sarà più riconoscibile”.La nuova installazione del salone 2018, quella della Piazza del Sole, nasce come prosecuzione di un percorso iniziato lo scorso anno con la Piazza del Vento.

“Nata da una suggestione di Renzo Piano – ha spiegato Demaria – doveva essere temporanea ma è diventata permanente, è diventata simbolo della città e sul sito di un importante magazine online sul turismo è stata citata, diventando iconica. Ci siamo detti che non poteva rimanere sola e abbiamo voluto continuare il percorso. Cresceranno i punti di urbanità”.