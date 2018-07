Milano: giovani dem riparano targa distrutta partigiana Lia

Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Un gruppo dei Giovani Democratici di Milano ha riparato la targa dedicata a Gina Galeotta Bianchi, la partigiana Lia, oltraggiata e spezzata in due da ignoti. Alla partigiana è intestato in zona Niguarda il giardino di via Hermada.

“Oggi alcuni di noi si sono recati ai giardini di via Hermada per riparare seppur precariamente la targa del giardino dedicato alla Partigiana Lia. Un gesto vile e vigliacco ultimo dei tanti che il Municipio 9 subisce da tempo”, hanno scritto in un post pubblicato su Facebook i Giovani Democratici di Milano. Secondo il Pd, si è trattato di un raid “fascista”.

“Non bisogna mai abbassare la guardia perché il fascismo si tramuta e traveste ripresentandosi in diverse e nuove forme ma sempre con gli stessi prepotenti intenti: intimidire, umiliare e ferire. Sta a noi riconoscerlo e contrastarlo con la forza del progresso e della pace”, sostengono ancora.