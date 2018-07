Tesmec: rafforza presenza in Kuwait, accordo con Saba Group

Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Tesmec ha firmato una joint venture con la società del Kuwait Saba Group International General Trading and Contracting per la gestione congiunta di progetti di sbancamento e scavo in trincea da eseguirsi all’interno del Paese, rafforzando in questo modo la propria presenza locale. Lo annuncia Tesmec in una nota. Il primo progetto già avviato è il South Al Mutlaa – Phase 2, il cui valore è pari a circa 5,35 milioni di euro, e che prevede la fornitura e la gestione operativa della flotta di trencher necessari alla realizzazione delle infrastrutture per la più grande città del Kuwait. L’apporto di Tesmec, stimato in circa 3 milioni di euro, consiste nella fornitura a noleggio dei trencher, nella vendita delle parti di ricambio e nel supporto da parte di personale altamente qualificato del Gruppo nell’ambito delle attività di esecuzione.

In particolare, 3 macchine trencher Tesmec sono impiegate per lo sbancamento e scavo in trincea, lavorando a doppio turno per 6 giorni a settimana. Inoltre, sono presenti altri 2 trencher Tesmec di back up per garantire massima efficienza e servizio sul cantiere. Il progetto richiederà a regime circa 25-27 persone, di cui 4-5 risorse altamente specializzate garantite direttamente dal Gruppo Tesmec. Il progetto South Al Mutlaa – Phase 2 avrà una durata minima di 12 mesi.

“Questo modello di business – si legge in una nota – rafforza il presidio di un mercato strategico quale il Kuwait, grazie alla gestione congiunta con un partner locale e al maggior controllo dell’attività nel Paese. Il Governo del Kuwait, infatti, sta investendo grandi risorse, che al 2020 saranno pari a oltre 28 miliardi dollari, per la realizzazione di numerosi progetti infrastrutturali. In tale contesto, le tecnologie del Gruppo Tesmec sono già state scelte in numerosi progetti in corso nel Paese per la capacità di garantire lavori di qualità con tempi ridotti e produttività superiore, nonché un minore impatto ambientale rispetto alle metodologie tradizionali. In Kuwait sono attualmente presenti ben 12 trencher Tesmec.