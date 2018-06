Milano: maltratta compagna e gli trovano armi e droga in casa, arrestato

Milano, 20 giu. (AdnKronos) – Un uomo è stato arrestato dalla polizia perché nascondeva in casa droga e armi. E’ accaduto a Milano a un 41enne di origine serba.

Il fatto risale alla serata di ieri, quando gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Milano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via dei Larici una donna, insieme alla sua bambina, in forte stato di agitazione. Raggiunta dai poliziotti, questa ha raccontato di essere vittima da tempo di maltrattamenti fisici e psicologici da parte del suo compagno, che nascondeva in casa armi e droga. A quel punto è scattata la perquisizione.

Nell’appartamento della coppia, all’interno di uno scompartimento in una parete, sono state trovate una pistola mitragliatrice modello Skorpion oltre a 19 chili di marijuana suddivisi in 18 confezioni, 4 chili di hashish divisi in 11 panetti, 100 grammi di cocaina e 13mila euro in contanti. L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione di arma da guerra e clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.