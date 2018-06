Rom: sindaco Vicenza, nessun problema con chi rispetta la legge

Vicenza, 20 giu. (AdnKronos) – “A Vicenza un censimento dei nomadi non è necessario, perchè abbiamo il quadro della situazione. Ecco perchè un’operazione come quella proposta dal ministro Salvini al momento non ha motivo di essere perseguita. Per noi, del resto, non ci sono problemi con chi rispetta la legge. Resta inteso che da parte nostra assicuriamo alla cittadinanza il perseguimento della linea del rigore, del rispetto delle regole e dei controlli continui”. Lo sottolinea, all’Adnkronos il neosindaco di Vicenza, Francesco Rucco (Centrodestra).