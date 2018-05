Milano: nasconde in casa shaboo per 100mila euro, arrestato (2)

(AdnKronos) – Addosso gli è stata trovata una bustina contenente 4,38 grammi di metanfetamina comunemente chiamata shaboo, oltre a 910 euro presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Dalla perquisizione domiciliare, inoltre, sono state trovate ulteriori 14 buste di cellophane contenenti oltre 268 grammi di shaboo nascoste in una scatola di scarpe, un bilancino di precisione e strumenti per tagliare e confezionare la droga. Il valore sul mercato al dettaglio della sostanza stupefacente sequestrata, in tutto 272,76 grammi, si aggira tra gli 80 e i 120mila euro.

Per la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, quello dello spaccio di shaboo è “un fenomeno molto grave, ancora prevalentemente circoscritto alle comunità cinesi e filippine, ma che dalle indagini della polizia locale risulta in espansione”. Si tratta di “una sostanza che provoca dipendenza e gravi danni alla salute, in particolare al sistema nervoso”.

Per questo, avverte, “ritengo utile un incontro con i rappresentati delle comunità cinesi e filippine per confrontarci su un fenomeno che va contrastato con forza sul territorio, e allo stesso tempo chiede un’azione di prevenzione e sensibilizzazione fra i giovani non sempre consapevoli dei gravi e permanenti danni che queste sostanze provocano”.