Milano: partita da S.Cristoforo talpa per galleria tratta ovest metro M4

Milano, 4 ott. (AdnKronos) – E’ partita nelle scorse ore, dalla stazione San Cristoforo in direzione Segneri, la talpa che sta realizzando la galleria dispari della tratta ovest della linea M4 della metropolitana milanese. Proveniente dal manufatto Ronchetto, la Tbm era giunta in stazione S.Cristoforo dove era stata sottoposta alla consueta opera di manutenzione.

Nei giorni scorsi era entrata nella stessa stazione anche la talpa gemella che ha realizzato il primo tratto della galleria pari. Le talpe in attività scavano e contemporaneamente realizzano le gallerie, montando i cosiddetti conci in cemento armato, lavorando sulle 24 ore, 7 giorni su 7, avanzando così per circa 15 metri al giorno ad una profondità di circa 16 metri.

