Trasporto aereo: Enac, security come prevenzione da atti illeciti (2)

(AdnKronos) – Al workshop hanno partecipato, tra gli altri, i membri del Cisa (Comitato Interministeriale per la Sicurezza aerea e degli aeroporti), i gestori aeroportuali, le principali compagnie aeree nazionali, le aziende produttrici di apparati di sicurezza. Nella relazione presentata dal Direttore Regolazione Security Enac, Raffaella Marciani, sono stati messi in evidenza gli aspetti principali del Piano che persegue fondamentalmente una serie di risultati indicati come prioritari per il sostenibile e crescente rafforzamento della sicurezza a livello globale; l’Icao ha indicato, tra le priorità, lo sviluppo della Security Culture, il miglioramento delle attività di sorveglianza e controllo della qualità dei processi, il potenziamento delle azioni per accrescere la cooperazione e il supporto tra Stati membri e tra entità, istituzioni e operatori che contribuiscono a rendere il trasporto aereo più sicuro.

Si è inoltre affrontato il tema delle azioni che l’ICAO “affida” agli Stati membri e agli altri destinatari del GASeP (istituzioni e operatori del trasporto aereo) e sono state evidenziate le attività che l’ENAC intende porre in essere per garantire l’effettiva implementazione del piano stesso e il raggiungimento dei target indicati. Gli interventi si sono susseguiti con alcuni approfondimenti sui contenuti di ulteriori obiettivi tratteggiati nel GASeP.

Funzionari esperti dell’ENAC hanno affrontato il tema delle misure per fronteggiare minacce di cybersecurity, accrescere la consapevolezza del rischio e su come contribuire allo sviluppo di tecniche e tecnologie innovative per contrastare le nuove minacce. Ha, inoltre, preso parte ai lavori Francesco Di Maio, Direttore del Dipartimento Sicurezza di Enav che ha evidenziato un quadro d’insieme sulle misure a protezione delle infrastrutture della navigazione aerea nelle aree landside aeroportuali.

