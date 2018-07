Milano: riqualificazione Lorenteggio, 950mila euro per Pas (3)

(AdnKronos) – Intanto, il primo dei tre edifici di via Lorenteggio 181 è stato abbattuto nell’ottobre scorso, nei prossimi mesi si procederà con gli altri interventi: l’avvio del piano di demolizioni e ricostruzioni, in capo ad Aler e Regione Lombardia, con il supporto tecnico di Infrastrutture Lombarde, ha alzato il sipario sull’intera operazione che estende il suo raggio d’azione dalle case a tutto il quartiere. Al Comune spettano il miglioramento delle strade (a partire da via Giambellino), dei marciapiedi e del verde pubblico attrezzato, oltre all’efficientamento della scuola dell’infanzia di via Narcisi e alla realizzazione della nuova biblioteca di via Odazio, per la quale a giugno sono stati proclamati i vincitori del bando di progettazione ed esecuzione (un team internazionale guidato dall’architetto cileno Urtzi Grau).

Nell’edificio di via Giambellino 150 troverà posto il Community hub, un centro di formazione ed orientamento al lavoro, di servizio per la locazione e per lo sviluppo di nuove imprese. L’obiettivo generale è il rafforzamento del sistema dei servizi per il quartiere e la città, che comprende anche il mercato e il centro per le associazioni locali.

Gli interventi relativi all’Erp sono finanziati con fondi strutturali europei Por/Fesr per un ammontare di 45 milioni di euro. Nel complesso, le risorse investite per la riqualificazione del quartiere, compresi anche i fondi Por Fse e Pon, quelli regionali e quelli comunali, arrivano a circa 95 milioni.