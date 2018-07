Milano: riqualificazione Lorenteggio, 950mila euro per Pas (2)

(AdnKronos) – “Il Piano di accompagnamento sociale deve riuscire a recuperare il rapporto con gli abitanti e con le organizzazioni locali che lavorano in quartiere – afferma l’assessore alla Casa e ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti – dal momento che in nell’ultimo anno questa relazione si è un po’ allentata, ed è invece necessaria”.

“È fondamentale – aggiunge – costruire una circolarità piena tra le decisioni istituzionali, le possibilità di azione e i vincoli tecnici, le istanze locali e le proposte che il quartiere è in grado di esprimere, se supportate. E’ così che si deve lavorare nei quartieri più critici e fragili se vogliamo davvero ottenerne la riqualificazione: una distanza eccessiva rischia di mettere in evidenza solo problemi, laddove esistono anche energie e risorse preziose”.

Servizi di questo tipo sono già stati sperimentati nei contratti di quartiere a San Siro, Ponte Lambro, Molise-Calvairate, Gratosoglio, Corvetto-Mazzini: di solito sono gestiti da gruppi multidisciplinari in cui le competenze tecniche sono affiancate da attenzione per gli aspetti legati alla partecipazione e al coinvolgimento degli abitanti.