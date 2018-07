Milano: scoperta frode Iva da 300 mln in settore carni, 17 arresti

Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Ventuno ordinanze di custodia cautelare personale, 17 persone agli arresti, 50 indagate e sequestri per complessivi 60 milioni di euro. E’ il bilancio di un’operazione denominata ‘The Butchers’ e condotta dal gruppo della guardia di finanza di Rho (Milano) che ha scoperto una frode da 300 milioni di euro ai danni dell’Erario. A dare esecuzione ai provvedimenti, emessi dal gip di Milano Guido Salvini, oltre 200 uomini delle fiamme gialle che hanno eseguito numerose perquisizioni nelle province di Bari, Bergamo, Biella, Brescia, Caserta, Crotone, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Novara, Rimini, Roma, Savona, Taranto, Teramo, Torino, Venezia e Vercelli.

L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori di Milano, Gianfranco Gallo e Maurizio Ascione, ha consentito di portare alla luce l’esistenza di un sodalizio che aveva dato vita a un consorzio di società attivo nel settore della macellazione e della lavorazione delle carni. Attraverso la struttura, i vertici puntavano alla progressiva monopolizzazione del mercato nazionale di riferimento e alla movimentazione di ingenti masse di capitali illeciti. Il meccanismo si basava su società intestate a prestanome che utilizzavano fatture relative a operazioni inesistenti per creare fittizi crediti Iva di ingente valore.

Cinque persone, tra cui due commercialisti, sono finite in carcere, dodici sono state poste agli arresti domiciliari; per quattro liberi professionisti è scattato l’obbligo di firma, oltre all’interdizione per un anno dall’esercizio dell’attività e dal divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Oltre 50 persone sono indagate a piede libero. E’ stato inoltre eseguito un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di oltre 90 immobili tra ville di lusso, appartamenti, ristoranti, locali notturni, 35 auto tra cui numerose auto di lusso, 2 yacht, più di 200 compendi societari, conti correnti, disponibilità liquide, gioielli e 7 cassette di sicurezza, per un valore complessivo di circa 60 milioni.