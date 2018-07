Trasporto aereo: Iata, a maggio traffico +6,1% su anno

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Traffico aereo ancora in crescita nel mese di maggio. Secondo i dati riportati oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del trasporto aereo, il traffico passeggeri globale (misurato in rpks, revenue passenger kilometers) è cresciuto del 6,1% rispetto al maggio 2017, con un leggero aumento rispetto all’incremento annuo del 6% che si era registrato nel precedente mese di aprile. La capacità è aumentata del 5,9% e il load factor è salito di 0,1 punti percentuali all’80,1%.

“Maggio è stato un altro solido mese in termini di crescita della domanda. Come era atteso, abbiamo visto una certa moderazione dal momento che i crescenti costi per le compagnie aeree stanno riducendo lo stimolo di più basse tariffe”, commenta il ceo e direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac. “In particolare, i prezzi del carburante sono previsti in crescita quest’anno del 26% rispetto al 2017. Tuttavia, il record di load factor registrato a maggio sta a significare che la domanda di connettività aerea è forte”, ha sottolineato de Juniac.