Milano: spaccia droga nei pressi di una scuola, arrestato

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – E’ stato sorpreso nei pressi di una scuola mentre spacciava droga e per questo è stato arrestato. E’ accaduto a Cologno Monzese, nell’hinterland milanese, a un 31enne di origine egiziana.

I fatti risalgono alla serata di martedì scorso, quando gli agenti del commissariato Lambrate della questura di Milano hanno individuato l’uomo in Corso Roma e hanno deciso di sottoporlo a un controllo. In suo possesso sono stati trovati 250 grammi circa di hashish e di un grammo di cocaina.

I poliziotti della squadra investigativa del commissariato hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare, trovando ulteriori 3,750 chili di hashish, mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione, un taglierino utilizzato per il confezionamento della droga, un cellulare e 565 euro in contanti. Per il 31enne sono scattate le manette.