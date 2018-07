Milano: spari a campo nomadi via Chiesa Rossa, ferito un 30enne

Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indaga la squadra mobile di Milano.