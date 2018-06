Moda: Assocalzaturifici, avvio 2018 sottotono (+0,1% export) (3)

(AdnKronos) – Ma il lungo periodo di congiuntura poco favorevole degli ultimi anni continua ad avere strascichi penalizzanti soprattutto sul versante dei consumi interni e sul fronte occupazionale. “Nel 2017 gli acquisti delle famiglie italiane hanno registrato per il decimo anno consecutivo un calo nelle quantità (-0,4%, con un -0,2% in spesa) – conclude Pilotti – e restano ombre anche sul fronte occupazionale: calano infatti il numero di aziende e di addetti, rispettivamente del 2,7% e dello 0,2%” .

Rilevazioni, quest’ultime, che non subiscono variazioni in positivo anche nel primo trimestre 2018. I mesi iniziali dell’anno, infatti, segnano un andamento piatto dei consumi interni (-0,4% in quantità e +0,6% in spesa, rispetto al primo trimestre 2017 ) e un ulteriore calo di aziende e addetti del -1% e del -0,4% rispetto a dicembre dello scorso anno”.