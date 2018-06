Olimpiadi: Bond (Fi), liti M5S- Lega non ostacolino Cortina, io sto con Zaia

Belluno, 26 giu. (AdnKronos) – “Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso dell’unica, vera, candidata montana alle Olimpiadi 2026, Cortina d’Ampezzo. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la spaccatura del Governo sul nome da proporre al CONI per i giochi olimpici invernali del 2026.

“Quella di Cortina è una candidatura dal grande potenziale di marketing, di promozione del territorio ampezzano, bellunese, ma anche veneto e di tutte le realtà limitrofe. – continua Bond – Per questo sto con Zaia, perchè anche all’interno del suo partito saprà far valere l’importanza di questa candidatura, anche a detta del Comitato Internazionale Olimpico l’unica località realmente montana in gioco”.

“La scelta di Cortina – conclude il deputato azzurro – è una scelta vincente per il bassissimo impatto ambientale, per i nuovi impianti realizzati per i mondiali del 2021, e per la cornice delle montagne più belle del mondo, le Dolomiti patrimonio dell’umanità. Con queste premesse, Cortina è il miglior nome che il Governo può presentare al tavolo del CONI, che tra pochi giorni sarà chiamato ad ufficializzare la sua decisione”.