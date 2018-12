Natale: Coldiretti Venezia, sabato a Mestre presenta il menù tradizionale

Venezia, 20 dic. (AdnKronos) – Ci avviciniamo al giorno di Natale e se qualcuno avesse ancora qualche incertezza sul menù da preparare, sabato 22 dicembre dalle ore 11 alle ore 12 presso il mercato coperto di Mestre in via Palamidese 3-5, sarà l’occasione giusta per rinfrescare le pietanze della tradizione tramandate da generazioni e che affondano le loro radici nella storia della nostra regione. Trattandosi di un’occasione speciale, la preparazione dei piatti è anch’essa da sempre un momento quasi sacro in cui confluiscono saperi, sapori e profumi che richiamano il ricordo.

Dalle tagliatelle fatte in casa, al brodo di cappone con i tortellini, alla carne lessa servita con le salse, agli arrosti, al cotechino con la polenta, alle verdure di stagione e gli immancabili dolci: la pinza tipica della tradizione contadina realizzata con prodotti semplici impastati insieme quali farina gialla e bianca, zucchero, uova, canditi, uva passa, fichi e semi di finocchio, tra i dolci non può mancare la focaccia veneziana simbolo della raffinata tradizione di pasticceria della Serenissima e dolce tipico delle occasioni festive riicca di canditi e spezie che giungevano d’oltremare.

“Il cibo è tradizione, conoscenza, passione, è un momento della storia racchiusa in una ricetta, per questo ci teniamo a riportare l’attenzione anche dei più giovani su questo grande patrimonio che possediamo, convinti che ogni sforzo per conservarlo e valorizzarlo diventi prezioso anche per le generazioni future”, afferma Andrea Colla presidente di Coldiretti Venezia.