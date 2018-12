Natale: Coldiretti Venezia, sabato a Mestre presenta il menù tradizionale (2)

(AdnKronos) – Sabato 22 Dicembre al mercato coperto sarà presente anche la nutrizionista Marina Etonti che sarà disponibile per i clienti visitatori del mercato dando consigli e suggerimenti per affrontare con meno sensi di colpa il tour de force tra pranzi e cene dei prossimi giorni. “Consiglio l’utilizzo di abbondanti verdure di stagione perché oltre ad offrire dei perfetti abbinamenti, favoriscono la digestione e non ci appesantiscono”, assicura Marina Etonti.

Il mercato agricolo coperto, che in vista del Natale terrà aperto anche domenica 23 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00, darà l’opportunità di trovare prodotti freschi di stagione, salumi, pane, dolci, formaggi, vino, confetture, miele, frutta tra cui gli agrumi provenienti da un’azienda agricola calabrese. In questo week end ci sarà anche la possibilità di dare un aiuto concreto all’agricoltura di montagna, acquistando gli alberelli di Natale scolpiti dagli agricoltori con il legno rigenerato degli abeti schiantati sull’Altopiano di Asiago.

“Ripristinare i territori colpiti dal maltempo nel mese scorso costerà moltissimo non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di tempo – afferma il direttore di Coldiretti Giovanni Pasquali – per questo motivo ci teniamo anche se con piccoli gesti di poter contribuire al ripristino di questi paesaggi meta di turisti e visitatori”.