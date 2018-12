Natale in piscina: torna il corso gratuito della Chimera Nuoto

L’iniziativa si terrà tra giovedì 27 dicembre e sabato 5 gennaionelle due piscine di Arezzo e Foiano

Un corso di nuoto gratuito in regalo dalla Chimera Nuoto. Come tradizione, le festività natalizie rappresenteranno un’occasione per imparare a nuotare attraverso un ciclo di sei lezioni proposte nelle due piscine di Arezzo e di Foiano della Chiana nel periodo tra giovedì 27 dicembre e sabato 5 gennaio, in orario mattutino o serale. L’iniziativa vedrà gli istruttori e i tecnici della Chimera Nuoto dedicare in modo volontario le loro competenze al servizio di tutti gli aspiranti nuotatori, con un percorso di allenamenti che permetterà di acquisire sicurezza nell’ambiente acquatico, di imparare a galleggiare e di apprendere le prime tecniche natatorie. Il corso gratuito si rivolge ai bambini a partire dai quattro anni, a ragazzi e ad adulti che vogliono approfittare delle giornate di festa anche per praticare un’attività sportiva e per rimettersi in forma dopo le mangiate natalizie.

Di anno in anno, queste lezioni rappresentano un’opportunità gradita a chi negli altri mesi non potrebbe frequentare un corso di nuoto per motivi di lavoro o perché impegnato in altri sport, ma anche per chi vuole provare questa disciplina senza l’impegno di doversi iscriveread un corso e per chi vive situazioni di difficoltà economica. Ipartecipanti alle lezioni saranno divisi per fasce d’età e svolgeranno l’attività in piscine di diverse altezze, permettendo anche ai più piccoli e a chi è totalmente inesperto di trovare un ambiente adatto per stare in piena serenità. Per iscrizioni e informazioni sugli orari è possibile chiamare i numeri 0575/35.33.15 per Arezzo e 0575/64.03.91 per Foiano della Chiana. «Il corso gratuito di Natale – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – è un’occasione per favorire la pratica del nuoto per tutti, anche per chi nel resto dell’anno ha difficoltà a frequentare un corso con costanza e continuità. Il percorso permette, in appena sei lezioni, di acquisire le basi del nuoto e la sicurezza in acqua, oltre che di rimettersi in forma dopo gli eccessi delle festività».