‘ndrangheta: resta in carcere boss Morabito, no Uruguay a misura alternativa

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) – Resta in carcere il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, 52 anni, arrestato a settembre del 2017 in Uruguay dopo 23 anni di latitanza. I magistrati del Tribunale di Montevideo, infatti, hanno negato la misura alternativa al mammasantissima di Africo. A comunicare la notizia al procuratore di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, è stata l’Interpol, spiegando che la richiesta del legale del boss non è stata accettata dal giudice uruguaiano. Morabito, che è accusato di far parte di un’organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, rischiava di tornare libero per un cavillo.

Secondo il legale di quello che gli inquirenti indicano come il Pablo Escobar italiano, infatti, la sentenza del giudice uruguaiano per l’estradizione non è arrivata in tempo e i termini per decidere sarebbero già scaduti. Oggi il ‘no’ del Tribunale di Montevideo a ogni ipotesi di scarcerazione. Il boss resterà in arresto preventivo fino alla conclusione dell’iter per l’estradizione già autorizzata dalle autorità dell’Uruguay.