Nidi: aperte le iscrizioni domanda di ammissione on line

Fino a lunedì 11 giugno, sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali e agli asili nido privati accreditati e convenzionati per l’anno scolastico 2018/2019. La possibilità riguarda i bambini residenti nel Comune di Arezzo nati dal primo gennaio 2016 al 9 giugno 2018 compresi.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente on line su www.comune.arezzo.it.

Ci sarà tempo poi per eventuali istanze di riesame da parte degli interessati sulla base di quanto disposto nella graduatoria provvisoria. Graduatoria definitiva il 20 luglio. Per quanto attiene le vaccinazioni obbligatorie, essendo queste un requisito di accesso ai servizi per l’infanzia, le domande dei bambini non in regola non saranno accolte.