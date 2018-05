Nuova sede a Taranto per agenzia lavoro Articolo1

Milano, 15 mag. (Labitalia) – Articolo1 continua nel suo percorso di crescita e rinnovamento e inaugura il 17 maggio la nuova filiale di Taranto in viale Unicef 6. “Il cambio della sede -spiega una nota dell’agenzia per il lavoro- nasce, fra le altre cose, dalla volontà di Articolo1 di ottenere l’accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Puglia, una tra le regioni più virtuose nell’ambito del programma ‘Garanzia Giovani’ e, più in generale, delle politiche attive per il lavoro”. Nella nuova sede ci sono spazi in grado di offrire un vero e proprio servizio di orientamento ai candidati. Profilazione, assistenza intensiva nella ricerca delle opportunità lavorative, consulenza di carriera, accompagnamento la lavoro sono solo alcuni dei servizi che l’azienda vuole garantire, in questo modo, ai giovani.

Sul fronte del recruiting la filiale ha in corso selezioni per diversi profili professionali in vari settori fra cui spiccano Grande distribuzione organizzata e metalmeccanico. In particolare si cercano responsabili punti vendita, addetti vendita, addetti cassa o banco; ingegneri con esperienza e neolaureati, vari profili It tra cui sviluppatori, programmatori, analisti. Per tutti è richiesta la disponibilità, a seconda dei casi, a lavorare su turni, full time o part time. L’inserimento può essere sia in somministrazione e sia diretto in azienda.

“Siamo particolarmente orgogliosi -dichiara Federica Musa, Regional Manager Centro Sud di Articolo1- di inaugurare questa nuova filiale a Taranto, con pc a disposizione degli utenti, con maxischermi che proiettano le offerte di lavoro presenti sul territorio, con personale qualificato e sempre disponibile. Un luogo dove domanda e offerta di lavoro si possano realmente incontrare. Questo ci consentirà anche di svolgere un ruolo sociale, in un territorio dove la nostra presenza da anni punta a fare la differenza”. Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle Risorse Umane presente su tutto il territorio nazionale. Nell’arco di poco più di un decennio, ha raggiunto un livello di specializzazione tale da poter offrire un supporto integrale che va dalla somministrazione alla ricerca e selezione, dalla formazione fino ai processi di outplacement e di career counseling.