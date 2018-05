“Salta il banco?”, timori a 5S

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il M5S lavora al contratto di governo con la Lega e punta a chiudere il programma entro giovedì. Lega e 5 Stelle sono “a buon punto e siamo fiduciosi si possa partire al più presto”, dice la capogruppo del M5S alla Camera Giulia Grillo, parlando in sala stampa a Montecitorio. Sulle parole di Matteo Salvini, ieri durissimo circa l’intesa per arrivare a un governo insieme, dallo staff della comunicazione gettano acqua sul fuoco: “Bluffa per tenersi buono Berlusconi”.

Ma in realtà nel Movimento c’è preoccupazione sulle sorti di un accordo che sembrava a un passo e che a tratti sembra sfuggire di mano. “Si lavora a pancia bassa, ma è possibile salti il banco. O quanto meno, non mi sentirei di escluderlo”, confida uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio all’Adnkronos mentre nel Palazzo va avanti la trattativa.

Al momento né Salvini né Di Maio sono stati avvistati a Montecitorio, ma i contatti tra i due vanno avanti e c’è chi non esclude un incontro in territorio neutro. Lo scoglio più grande sembra quello relativo ai rapporti con l’Ue, tema sul quale oggi pesa anche l’editoriale del Financial Times che getta ombre sulle proposte economiche del M5S e della Lega, bollandole come “ragione di preoccupazione”.

Si apprende intanto che la mole del contratto di governo M5S-Lega è praticamente raddoppiata, rispetto alle prime versioni, 39 pagine e oltre 22 punti tematici. “Più lo leggiamo – riferisce una fonte M5S – e più il documento cresce e vengono aggiunte nuove pagine”.

Per facilitare la lettura, la versione digitale del documento che circola tra i componenti del tavolo tecnico è contrassegnata da tre colori. Il testo in bianco e nero riguarda le parti sulle quali si è raggiunto un sostanziale accordo; evidenziati in giallo i punti del contratto sui quali occorre ancora lavorare per trovare la convergenza e in rosso le parti dove l’intesa manca.

Allo stato il colore rosso campeggia, ad esempio, sulla sezione che riguarda la Ue e l’obiettivo di revisionare i Trattati e il funzionamento dell’Unione. Tematiche sulle quali le posizioni del M5S e della Lega sono ancora distanti.