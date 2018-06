Ocse: in Italia commercio beni contraffatti pesa per 1-2% pil (3)

(AdnKronos) – Secondo il rapporto circa la metà delle merci false introdotte illegalmente in Italia nel 2013 è stata venduta a consumatori consapevoli di comprare prodotti falsi, mentre l’altra metà è stata acquistata senza tale consapevolezza. La quota di prodotti falsi acquistati in Italia da consumatori coscienti va dal 15% per i prodotti alimentari al 60% per orologi, dispositivi informatici e di comunicazione.

L’Ocse collabora con i governi per colmare le lacune in materia di regolamentazione e ovviare ai problemi derivanti da misure di contrasto insufficienti, che consentono lo sviluppo del commercio di beni contraffatti, in gran parte gestito dal crimine organizzato.