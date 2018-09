Olimpiadi: Colamarco (Uil), sostegno a progetto lombardo-veneto

Venezia, 18 set. (AdnKronos) – “Avevamo espresso il nostro sostegno al progetto di Cortina 2026, lo facciamo ancora con più forza per la candidatura di Lombardia e Veneto: l’Italia non può permettersi di perdere le Olimpiadi Invernali”. Gerardo Colamarco, segretario generale di UIL Veneto, commenta così le dichiarazioni del sottosegretario Giorgetti e la successiva presa di posizione di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

“Zaia ha tutto il nostro appoggio, per i motivi che avevamo già espresso: le nostre montagne sono il luogo ideale per i Giochi Invernali, e come organizzazione sindacale non possiamo negare l’impatto positivo che un evento del genere potrebbe avere sull’economia, sul turismo e soprattutto sull’occupazione. Il legame con la Lombardia è vincente, non lasciamoci sfuggire questa occasione”, conclude.

