Olimpiadi: Confindustrie Veneto, Taa e Fvg si schierano per Cortina (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come certamente avrete modo di tenere in considerazione, i grandi eventi sono un importante volano di sviluppo per tutto il territorio e rappresentano una straordinaria occasione per catalizzare energie e nuove idee anche di impresa. Le Confindustrie regionali del Nord Est ritengono che gli investimenti debbano essere sostenibili in un’ottica di lungo periodo e rispondere agli interessi del Paese e delle comunità che lo costituiscono, con un ritorno – come in questo caso – che valorizza la vocazione dell’area dolomitica”, sottolineano Zoppas, Bono e Pan.

“La candidatura di Cortina e delle Dolomiti siamo certi risponda a questi requisiti, ma è anche eccellente sotto molti altri punti di vista. Abbiamo avuto modo di leggere la proposta e riteniamo che rispetti appieno quelle dieci linee guida indicate dal Governo che vogliono non solo una candidata vincente ma anche una candidatura sostenibile che sappia rappresentare al meglio l’Italia sul palcoscenico mondiale”, assicurano.

